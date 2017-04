Regensburg: Blutende Wunde überführte Einbrecher

23-Jähriger hatte zuvor in einem Bürogebäude enormen Sachschaden verursacht - vor 28 Minuten

REGENSBURG - Alles andere als unbemerkt blieb ein Einbrecher in Regensburg: Er ist in ein Bürogebäude eingebrochen. Dabei verletzte er sich, sodass es für die Polizei ein Leichtes war, dem Täter auf die Schliche zu kommen. Der angerichtete Sachschaden ist beträchtlich.

In der Nacht von Freitag auf Samstag stieg der zunächst unbekannte Täter über ein Gerüst auf das Dach eines in der Bahnhofstraße gelegenen Geschäfts- und Bürohauses. Dort verschaffte er sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude.

Im Innern des Hauses brach er zunächst mit brachialer Gewalt die Eingangstür einer Arztpraxis auf, zog sich dabei aber eine stark blutende Wunde zu. Ungeachtet dessen schlug der Mann in dem Gebäude noch weitere Türen anderer Firmenräume ein. "Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf circa 9000 Euro", teilte die Polizei mit.

Hilfe bei der Polizei erbeten

Wegen seiner Verletzungen suchte der Einbrecher am Samstag in den frühen Morgenstunden Hilfe bei der nahegelegenen Bundespolizei am Hauptbahnhof in Regensburg. Von dort kam der Verletzte in ein Krankenhaus.

Als am Samstagmittag die Einbrüche gemeldet wurden, konnte sehr schnell eine Verbindung zu dem verletzten Mann hergestellt werden. Der 23-jährige Regensburger wurde befragt und gestand die Tat.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Regensburg. Sie prüft auch, ob der 23-Jährige weitere Einbrüche im Stadtgebiet begangen hat.

