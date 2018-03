Regensburg: Eishockey-Fan stürzte über Brüstung

24-Jähriger verlor im Playoof-Spiel des EVR den Halt: Mit Kopf auf Beton geschlagen - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Ein 24-jähriger Eishockey-Fan ist kurz vor Ende des Playoff-Spiels des EV Regensburgs gegen Tilburg über die Brüstung gestürzt. Er verletzte sich so schwer, dass er stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der junge Mann hatte bei dem Spiel am Freitag in der aufregenden Schlussphase den Halt verloren. Er stürzte über eine Brüstung 2,20 Meter in die Tiefe und landete mit dem Kopf auf dem Betonboden.

Nach der Erstversorgung durch die anwesenden Rettungssanitäter wurde der Mann mit einer Gesichtsverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort war eine stationäre Behandlung erforderlich.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es wohl ein Unfall war und ein Fremdverschulden auszuschließen ist, teilte die Polizei mit.

