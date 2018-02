Regensburg: Flasche auf dem Kopf zerdeppert

Rabiater Vorfall in Disko - Polizei sucht Zeugen - vor 34 Minuten

REGENSBURG - Unvermittelt hat ein bisher unbekannter Mann einem 24-Jährigen in einer Regensburger Disko eine Flasche auf den Kopf gehauen. Dabei ging diese zu Bruch, der junge Mann erlitt Schnittverletzungen.

Symbolbild © News5



Symbolbild Foto: News5



Bereits in der Nacht von Samstag, 3. Februar, auf Sonntag gegen 2.30 Uhr kam es in einer Diskothek im Stadtteil Königswiesen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 24-jährigen Landkreisbewohners.

Zur Tatzeit schlug ein bislang unbekannter, männlicher Täter unvermittelt mit einer Flasche auf den Geschädigten, der zu dieser Zeit an der Bar der Diskothek saß, ein. Die Flasche traf den 24jährigen am Kopf und zerbrach, weshalb er sich nicht unerhebliche Schnittverletzungen am Kopf und im Gesicht zuzog, die in einem Regensburger Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Tel-Nr. 0941/506-2001, in Verbindung zu setzen.

nn