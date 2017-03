Regensburg: Fünf Meter in die Tiefe gestürzt

Bauarbeiter verletzt - Materialermüdung der Behelfstreppe? - vor 25 Minuten

REGENSBURG - In einen Treppenschacht stürzte ein 40-jähriger Bauarbeiter auf einer Baustelle in Regensburg, er fiel fünf Meter in die Tiefe. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Klinikum.

Mit dem Rettungshubschrauber kam der verletzte Bauarbeiter ins Krankenhaus. © dpa



Mit dem Rettungshubschrauber kam der verletzte Bauarbeiter ins Krankenhaus. Foto: dpa



Am Montag gegen 12.20 Uhr kam es auf einer Baustelle im Regensburger Stadtnorden zu einem Betriebsunfall mit einem offenbar nicht lebensgefährlich Verletzten. Der 40-jährige rumänische Bauarbeiter war mit Transportarbeiten auf einer Behelfs-Bautreppe beschäftigt.

Vermutlich aufgrund von Materialermüdung kam es zum Bruch einer Schweißnaht an der Treppe. Dadurch stürzte der Bauarbeiter aus etwa fünf Metern Höhe vom ersten Stock durch den Treppenschacht bis in den Keller.

Er musste von der Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Regensburg aus dem Schacht geborgen werden. Mit dem Rettungsdienst wurde er in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert.

Über die genaue Art seiner Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.