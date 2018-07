Regensburg: Fünf Wohnmobile brennen vollständig aus

Die Brandermittler der Kripo suchen Zeugen - Ursache noch unklar - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Enormer Schaden entstand bei einem Brand auf dem Gelände eines Wohnmobilhändlers in Regensburg. Ganze fünf Camper brannten komplett aus, zwei weitere wurden beschädigt - die Ermittlungen dauern an.

Weil sie Rauch und Flammen auf dem Firmengelände eines Wohnmobilhändlers in Regensburg wahrnahmen, riefen Passanten am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die Polizei.

Den Einsatzkräften vor Ort bot sich ein Bild der Zerstörung: Insgesamt sieben Wohnmobile standen in Flammen. Fünf davon sind bei dem Feuer vollständig ausgebrannt, die anderen zwei wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 400.000 Euro.

Um die Brandursache zu klären wurden Brandermittler der Kriminalpolizei Regensburg hinzugezogen. Ein technischer Defekt erscheint aufgrund den bisherigen Erkenntnissen als eher unwahrscheinlich, daher rücken die Möglichkeiten einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung in den Fokus der Beamte Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Der Artikel wurde aktualisiert (Schadenshöhe/Brandursache) am 3.7. um 16.23 Uhr.

Eine dunkle Rauchsäule stieg am Dienstagmorgen am Kreuzhof in Regensburg auf. Mehrere Wohnmobile waren in Brand geraten. Die Feuerwehr bekämpfte nicht nur die Flammen, die aus den Fahrzeugen schlugen, sondern barg aus diesen auch mehrere Gasflaschen.