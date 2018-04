Regensburg: Jugendlicher hält sich mit Messer verschanzt

REGENSBURG - Ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher hat sich am Freitag in Regensburg in seiner Unterkunft verschanzt. Details und Hintergründe sind zunächst unklar.

Die Polizei war mit speziell geschulten Beamten vor Ort, um mit dem jungen Mann zu verhandeln. © News5/Auer



Ein Großaufgebot der Polizei habe das Gebäude umstellt und versuche, Kontakt mit dem Jungen aufzunehmen, sagte ein Sprecher. Beim Eintreffen von Polizeibeamten habe der Jugendliche "mit seinem Messer herumgefuchtelt" und sich dann eingesperrt. Spezialkräfte der Kriminalpolizei wollen versuchen, den Jugendlichen zum Aufgeben zu bewegen.

