Regensburg: Linienbus-Grapscher langte dreimal hin

REGENSBURG - Der Linienbus-Grapscher hat dreimal hingelangt: Auch auf der Strecke von der Uni zu den Arcaden. Er betatschte eine Frau an den Oberschenkeln, dann flüchtete er. Die Frau erstattete nun Anzeige wegen sexueller Belästigung.

Symbolbild Bus Foto: colourbox.de



Die Taten hatten sich bereits am Dienstag dieser Woche ereignet. Nachdem die Kripo damit an die Öffentlichkeit ging, hat sich nun auch eine 20-jährige Frau gemeldet, die an jenem 10. Januar um 18.14 Uhr mit einem Linienbus von der Universität bis zur Haltestelle Arcaden/Hauptbahnhof unterwegs war.

An der Haltestelle Haydnstraße sei ein Unbekannter eingestiegen und habe sich neben sie gesetzt. Im Lauf der Fahrt bedrängte und berührte er sie zweimal im Bereich der Beine. Sowohl der Täter als auch die Geschädigte verließen im Bereich der Arcaden den Bus.

In diesem Bereich verliert sich die Spur des Unbekannten. Er ist rund 30 Jahre alt, gut 165 Zentimeter groß, hat helle Haare, keinen Bart, keine Brille. Er trug eine blaue Hose, eventuell einen Blaumann, und eine weiße Lederjacke mit dunklen Streifen am Oberarm. Er trug eine blaue Kappe und abgetragene Turnschuhe.



Die Polizei erinnert: Sollte es zu weiteren Übergriffen kommen, ist das schnellstmögliche Absetzen eines Notrufs unter der Nummer 110, das Miteinbeziehen anderer Fahrgäste und die sofortige Verständigung des Busfahrers der beste Vorgehensweg.



Hinweise zur Ergreifung des Täters werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888.

