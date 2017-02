Regensburg: Lkw-Rad wie von Geisterhand gelenkt

Reifen löste sich und brachte sich selbst unfallfrei in Sicherheit - vor 52 Minuten

REGENSBURG - Kurioser Vorfall auf der A 93 in Regensburg: Unbemerkt löste sich ein Lkw-Reifen und „parkte“ wie von Geisterhand vorschriftsmäßig ein.

Wehe, wenn sich in voller Fahrt an einem Brummi ein Reifen löst. © dapd



Ein rumänischer Sattelzug war auf der Autobahn in Fahrtrichtung München unterwegs. Im Tunnel Pfaffenstein löste sich auf Grund eines Schadens an der Felge an der hinteren Achse des Aufliegers ein Rad. Der Reifen rollte alleine auf der A 93 weiter und verließ an der Anschlussstelle West „ordnungsgemäß“ die Autobahn.

Nach dem Überqueren der Clermont-Ferrand-Allee blieb das Rad, das ein Gewicht von 80 Kilogramm hat, auf einem Parkplatz liegen. Der Fahrer des Sattelzuges, ein 27-jähriger Rumäne, konnte an der Anschlussstelle Wörth-Ost der A 3 angehalten werden. Er hatte den Radverlust offenbar nicht bemerkt. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall.

