Regensburg: Mann nimmt Taxifahrer auf die Haube

Betrunkener Fahrgast steigt in eigenes Auto um, ohne zu zahlen - vor 10 Minuten

REGENSBURG - Filmreife Szene: Ein 31-jähriger Fahrgast steigt aus dem Taxi in sein eigenes Auto um, ohne zu zahlen; der Taxifahrer will den anderen Pkw stoppen, der betrunkene Fahrer röhrt aber los, nimmt den Taxler auf die Haube und stoppt erst nach 400 Metern.

Taxifahrer kann ein harter Job sein, wie ein Regensburger Taxler nun am eigenen Leib erlebte: Sein Fahrgst zahlte nicht, stieg ins eigene Auto und nahm den Fahrer auf der Motorhaube mit. © colourbox.de



In den frühen Morgenstunden des Samstag ließ sich ein 31-jähriger zunächst per Taxi in Regensburg gegen 4.30 Uhr in die Lechstraße chauffieren, wo er sein Auto geparkt hatte. Dort wollte er die Fahrt nicht bezahlen, stieg einfach in sein Fahrzeug um und wollte wegfahren. Der Taxifahrer versuchte dies zu verhindern und stellte sich vor dem Auto auf.

Das beeindruckte den 31-Jährigen nicht: Er fuhr los und nahm den Taxifahrer auf der Motorhaube liegend fast 400 Meter in die Brandlberger Straße mit. Erst hier gelang es dem Taxifahrer, von der Motorhaube zu springen. Der 31-jährige, der offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand, fuhr unbeirrt weiter nach Burglengenfeld, wo er wohnt.

Hier wurde er von der Polizei uafgspürt und polizeilich in „Obhut“ genommen. Der Taxifahrer wurde bei der filmreifen Szene glücklicherweise nicht verletzt.



Den 31-jährigen erwarten nun verschiedene Anzeigen, begonnen von dem Betrug zum Nachteil des Taxifahrers bis hin zu verschiedenen Verkehrsstraftaten unter Alkoholeinfluss.

nn