Regensburg: Mann wollte Mädchen ins Auto locken

Unbekannter sprach Neunjährige auf dem Schulweg an — Die Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Ein Mann hat am Dienstagnachmittag versucht, eine Neunjährige in sein Auto zu locken. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Symbolfoto. © Jens Schierenbeck/dpa/gms



Die Neunjährige war auf dem Heimweg von der Schule, als die schwarze Limousine der Marke VW oder BMW neben ihr gehalten hat. Der etwa 40-jährige Mann öffnete die Fahrertüre und fragte das Mädchen, ob er es nach Hause fahren solle.

Er versuchte auch, das Kind mit Gummibärchen und einem Getränk zu locken. Das Mädchen reagierte nicht, sondern begab sich in ein Geschäft in der Nähe. Der Mann fuhr daraufhin mit dem schwarzen Auto in Richtung des Alex-Centers davon.

Die Neunjährige berichtete von einem vermutlich auswärtigen Kennzeichen sowie einem Kindersitz und einer Babyschale auf der Rückbank des Autos. Der Mann soll einen Ohrring, eine Sonnenbrille, eine hautenge blaue Hose, eine schwarze Jacke sowie eine Käppi getragen haben. Die Polizeiinspektion Regensburg-Nord bittet um Hinweise an Tel. (09 41) 5 06-22 21.

nn