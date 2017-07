Regensburg: Museums-Neubau brannte

Polizei ging von Brandstiftung, nun hält sie auch einen technischen Defekt für möglich - Hoher Sachschaden - 09.07.2017 13:44 Uhr

REGENSBURG - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es auf dem Neubau-Areal des Museums der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt. Dabei entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelte zunächst wegen vorsätzlicher Brandstiftung, nun möchte sie aber auch einen technischen Defekt nicht ausschließen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Feuerwehr © oh



Feuerwehr Foto: oh



Am Sonntag, 9.Juli, gegen 00.50 Uhr, bemerkten Anwohner eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Neubaukomplexes „Museum der Bayerischen Geschichte“. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass in einem im Rohbau befindlichen Nebengebäude, das nach Fertigstellung als Café genutzt werden soll, ein Feuer ausgebrochen war. Unter anderem brannte auch im Gebäude gelagertes Dämmmaterial.

Durch die Feuerwehr konnten rechtzeitig mehrere Gasflaschen aus dem Gebäude geborgen werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten.



Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, dürfte jedoch mehrere Hunderttausend Euro betragen.

Nach den ersten Ermittlungen ging die Polizei von einer möglichen Brandstiftung aus. Aufgrund der Erkenntnissen der Fachermittler teilte die Polizei am Montagmorgen jedoch in einer Mitteilung an die Presse mit, dass auch ein technischer Defekt als Brandursache möglich sei.

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer zur angegebenen Tatzeit im Bereich des Tatortes (Donaumarkt/ Ostengasse) verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.

Dieser Artikel wurde am Montag, 10. Juli, um 10 Uhr aktualisiert.

