Regensburg: Radlerin stirbt nach Sturz

Busfahrer fand 68-Jährige leblos auf Radweg - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Am Donnerstag gegen 5.40 Uhr entdeckte in Regensburg ein Busfahrer in der Kirchmeierstraße eine 68-jährige Frau, die bewusstlos neben einem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg lag.

Die Frau wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Dort verstarb die Frau.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die Frau ohne Fremdbeteiligung gestürzt ist.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon (0941)506-2001 mit der PI Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.



