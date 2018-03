Regensburg: Sechsstelliger Schaden nach Tiefgaragenbrand

Aufgrund starker Rauchentwicklung mussten Anwohner evakuiert werden - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Am Samstagnachmittag brannte in Regensburg ein Wohnhaus, wodurch ein enormer Sachschaden entstand. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache - die Spuren führen in die Tiefgarage des Hauses.

Bilderstrecke zum Thema Enormer Sachschaden nach Tiefgaragenbrand in Regensburg Ein Wohnhaus stand in Regensburg am Samstagnachmittag in Flammen. Wegen starker Rauchentwicklung mussten knapp 20 Anwohner das Areal räumen, ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Das Feuer soll in der Tiefgarage des Hauses entstanden sein.



Die Feuerwehr musste am Samstag gegen 13.50 Uhr zu einem brennenden Wohnhaus im Graßer Weg ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits eine dunkle Rauchsäule über dem Grundstück. Weil durch den Brand starker Rauch entstand, mussten im Laufe der Löschungsaktion etwa 20 Bewohner das Areal verlassen. Zuvor hatte ein 55-jähriger Mann eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Der Brand entstand nach bisherigen Erkenntnissen der Feuerwehr wohl in der Tiefgarage des Wohnhauses, wo zwei abgestellte Fahrzeuge vollständig ausbrannten. Als Brandursache scheint ein technischer Defekt an den Fahrzeugen am wahrscheinlichsten. Der Brandort ist sichergestellt und momentan nicht betretbar. Auch die Kriminalpolizei wurde für weitere Ermittlungen eingeschaltet. Durch das Feuer entstand ein enormer Sachschaden von etwa 200.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.