Regensburg: Taxifahrer belästigte zwei Frauen sexuell

Polizei ermittelte 51-jährigen Regensburger — Gibt es weitere Opfer? - vor 49 Minuten

REGENSBURG - Zwei Frauen, die sich für den Nachhauseweg in ein Taxi setzten, wurden auf der Fahrt durch den Taxifahrer sexuell belästigt. Der Tatverdächtige konnte ermittelt werden.

Symbolbild © dpa



Wie erst verspätet bekannt wurde, rief sich am Freitag, 15. Juni, gegen 4.30 Uhr, eine 30-Jährige ein Taxi, um mit diesem aus der Innenstadt nach Hause zu fahren. Auf der Fahrt stellte ihr der Taxifahrer anzügliche Fragen und berührte sie am Oberschenkel.

Exakt eine Woche später kam es zu einem ähnlichen Vorfall, der gemeldet wurde: Am Freitag, 22. Juni, gegen 4.15 Uhr, stieg eine 24-Jährige am Hauptbahnhof Regensburg in ein Taxi um nach Hause zu fahren. Sie wurde auf der Fahrt vom Fahrer in ähnlicher Weise verbal und tätlich belästigt.

Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem 51-jährigen Regensburger. Gegen ihn wurden inzwischen zwei Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet Frauen, die ebenfalls Opfer des Taxifahrers wurden und dies bislang nicht gemeldet haben, sich unter Tel. (09 41) 5 06-20 01 zu melden.

nn