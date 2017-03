Regensburg: Unbekannter wollte in die Sakristei

REGENSBURG - Am Montagnachmittag, 21. März, teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass sich ein Mann am Hochaltar einer Kirche in der Kreuzgasse aufgehalten hatte und an der Türe zur Sakristei Aufbruchsspuren erkennbar sind.

In einer Regensburger Kirche (hier ein Symbolbild) wollte ein Unbekannter in die Sakristei einbrechen. Es blieb beim Versuch. © oh, Symbolbild



Der Zeuge sah den Unbekannten gegen 16 Uhr im Bereich des Hochaltars. Als der Mann, der als ca. 165 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt und mit kräftiger Figur beschrieben wurde, die Kirche verlassen hatte, entdeckte der Zeuge die Aufbruchsspuren und verständigte die Polizei. In die Sakristei gelangte der Unbekannte offensichtlich nicht. Durch die Aufbruchsversuche entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 0941/506-2888.

