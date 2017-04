Regensburg: Vermisste Malina ist vermutlich ertrunken

Polizei barg leblose Person aus Donau - Keine Hinweise auf Gewalteinwirken - vor 26 Minuten

REGENSBURG - Am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr hat eine Spaziergängerin bei Donaustauf (Landkreis Regensburg) eine leblose Person in der Donau entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um die seit dem 19. März vermisste Malina Klaar handeln. Die abschließende Identifizierung ist jedoch noch nicht erfolgt.

An dieser Stelle bei Donaustauf wurde am Freitagmorgen eine Leiche gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die vermisste Regensburger Studentin. © NEWS5 / Auer

Die sofort über Notruf alarmierten Feuerwehren aus Donaustauf und Tegernheim bargen die Person am Südufer der Donau etwa 100 Meter nach der Donaubrücke. Mehrere Rettungsboote und ein Hubschrauber waren dazu im Einsatz.

