Regensburg: Waggon entgleist bei Rangierarbeiten

Weil eine Lok einen Prellbock durchbrochen hat, sprang der Zug aus den Schienen - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Am Freitagmittag ist bei Rangierarbeiten im Regensburger Hafengebiet ein Waggon entgleist, weil eine Lok einen Prellbock durchbrochen hat.

Im Regensburger Hafengebiet ist ein Zug entgleist. © NEWS5 / Auer



Gegen 11.20 Uhr ging die Meldung über den Unfall bei der Regensburger Polizeiinspektion Süd ein. Eine Lok hat bei Rangierarbeiten im Hafengebiet einen Prellbock durchbrochen. An einem den Auweg kreuzenden Bahnübergang sprang deshalb offenbar ein Waggon aus den Schienen. Da der Zug beladen ist, gestaltet sich die Bergung schwierig. Die Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich werden deshalb wohl noch einige Zeit dauern, die Bergung dauert noch an.

Verletzt wurde niemand. Der bei dem Vorfall entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

