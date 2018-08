Regensburg: Wellensittich bei Fremden auf Balkon gestellt

REGENSBURG - Da fiebte keine Nachtigall und auch keine Bordsteinschwalbe: Mitten in der Nacht bemerkte eine Regensburger Anwohnerin, dass auf ihrem Balkon ein paar bunte Vögel standen. Da sie sich in einem Käfig befanden, sind sie wahrscheinlich kaum selbst dorthin geflogen.

Symbolfoto Foto: Harald Hofmann



Die Anwohnerin war verdutzt: Ihr gehörten die Tierchen nicht, sodass sie die Polizei anrief. Sie teilte dieser am Sonntag mit, dass ihr in der vorangegangenen Nacht gegen 23.30 Uhr ein Vogelkäfig auf den Balkon gestellt worden war.

In dem Käfig befanden sich drei Wellensittiche. Einen Hinweis auf die Person, die den Draht-Kasten samt Federtierchen abgestellt hatte, konnte sie nicht geben.



Die bunten Tiere wurden samt Behausung von einer Streife der PI Regensburg Süd abgeholt. Nach einem kurzen Arrest auf der Polizeiwache fanden die Vögel vorerst ein neues Zuhause in der Vogel-Auffang-Station in Regenstauf. Nach dem eigentlichen Besitzer beziehungsweise dem Überbringer der Tiere wird nun gesucht.





