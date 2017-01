Regensburger Oberbürgermeister Wolbergs verhaftet?

Gegen ihn wird schon länger ermittelt wegen Vorteilsnahme - vor 30 Minuten

REGENSBURG - In der Affäre um Spenden von Bauunternehmern an seinen SPD-Ortsverein ist der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs nach Medieninformationen verhaftet worden.

Der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs soll verhaftet worden sein. Gegen ihn wird schon länger ermittelt. © dpa



Der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs soll verhaftet worden sein. Gegen ihn wird schon länger ermittelt. Foto: dpa



Die „Mittelbayerische Zeitung“ berichtete am Mittwoch, neben Wolbergs seien auch ein Immobilienunternehmer und der technische Leiter der städtischen Wohnungsgesellschaft in Untersuchungshaft gekommen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg bestätigte diese Informationen zunächst nicht, kündigte aber eine Pressemitteilung an.

Die Anklagebehörde ermittelt seit Monaten wegen Vorteilsnahme. Sie will klären, ob Wolbergs Geld dafür bekommen hat, bestimmte Betriebe als Gegenleistung für deren Zahlungen bei städtischen Bauprojekten zu bevorzugen. Drei Immobilienunternehmen hatten der örtlichen SPD seit 2013 zusammen mehr als eine halbe Million Euro gespendet.

Das Geld könnte gestückelt über Strohmänner geflossen sein. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter eines Bauunternehmens privat gespendet und das Geld hinterher von ihrem Arbeitgeber als Gehaltszuschlag zurückerhalten haben. Wolbergs hatte unter anderem ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt.

Er sei überzeugt, dass dies seine Unschuld beweisen werde. Im Juni hatte er sich zuletzt öffentlich zu den Vorwürfen geäußert und diese zurückgewiesen. „Solange ich lebe, hat es nicht einmal den Versuch gegeben, mich kaufen zu wollen. Niemand hat es bisher probiert – und ich habe auch noch nie etwas getan, weil jemand etwas gespendet hat“, hatte Wolbergs beteuert. Deshalb gebe es auch keinen Anlass, die Amtsgeschäfte ruhen zu lassen. Auch ein Rücktritt stehe nicht im Raum.

Wolbergs galt in der nicht gerade von Erfolgen verwöhnten Bayern-SPD einst als einer der größten Hoffnungsträger, neben Münchens OB Dieter Reiter und dem Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly. Der Rückhalt für Wolbergs in der Bayern-SPD bröckelt, seit immer mehr Details ans Licht kommen.

Die bayerische SPD wollte sich zunächst nicht zu der Entwicklung äußern. So lange die Verhaftung nicht offiziell bestätigt sei, werde es keine Stellungnahme geben, sagte Sprecher Ino Kohlmann am Mittwoch. Erst am Dienstag hatte Landtags-Fraktionschef Markus Rinderspacher Wolbergs erneut das Vertrauen ausgesprochen. Er sei überzeugt, dass der Oberbürgermeister nicht käuflich sei, hatte Rinderspacher zum Auftakt der Fraktions-Klausur in Kloster Irsee erklärt.

dpa