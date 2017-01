Regensburger Taxler in Bauch getreten

Er wollte Polizei rufen, da Fahrgäste nicht zahlen konnten - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Sie wollten mit dem Taxi fahren, aber sie hatten kein Geld: Brutal endete der Transport eines Trios für einen Regensburger Taxler. Seine Fahrgäste traten ihn in den Bauch und flüchteten.

Heute um fünf Uhr fuhr ein Regensburg Taxifahrer drei Fahrgäste an die von ihnen genannte Adresse in der Donaustadt. Als er sie dort absetzen wollte, konnten die drei ihre Fahrt nicht vollständig bezahlen. Als der geprellte Taxifahrer die Polizei rufen wollte, trat ihm einer der beiden Männer in den Bauchund flüchtete mit seiner weiblichen Begleitung. Auch dem anderen Mann gelang die Flucht.

Die beiden Männer werden als gut 1,85 Meter groß mit kräftiger Statur beschrieben, die weibliche Person als gut 1,65 Meter groß und schlank. Alle drei waren nach Angaben des Geschädigten rund 20 Jahre alt.

Wer Hinweise zu dieser Dreiergruppe machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter 0941/506-0, oder jeder anderen Polizeiinspektion, zu melden.

