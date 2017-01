Regensburgerin in Hauseingang gezerrt und missbraucht

REGENSBURG - Eine 46-jährige Regensburgerin ist in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages in einem Hauseingang sexuell missbraucht worden. Wenig später nahm die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann fest.

Laut Polizeibericht ging die Frau am ersten Januar gegen 5.40 Uhr in der Kumpfmühler Straße in Richtung ihrer Arbeitsstätte, als sich ihr wortlos ein Mann in den Weg stellte. Da dieser den Aufforderungen der Frau den Weg freizumachen nicht nachkam, ging sie an ihm vorbei.

Der Mann jedoch folgte ihr, zog sie mit Gewalt in einen Hauseingang und missbrauchte sie. Eine Anwohnerin, die auf den Vorfall aufmerksam geworden war und die Hilfeschreie der Frau hörte, verständigte sofort die Polizei. Dies trug maßgeblich dazu bei, dass eine Streife der Polizeiinspektion Regensburg Süd den mittlerweile zu Fuß geflüchteten Mann noch in Tatortnähe festnehmen konnte.

Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Der 24-Jährige befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam und wird im Laufe des morgigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt.

Die Regensburger Polizei kam in dieser Nacht kaum zur Ruhe. Erst kurz zuvor hatte an der Nordtangente eine Verfolgungsjagd an einem Baum geendet.

