Regensburgs OB Wolbergs ist wieder frei

Haftbefehl wurde gegen Auflagne außer Vollzug gesetzt - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) ist auf freiem Fuß. Das Landgericht Regensburg habe den Haftbefehl gegen den 45-Jährigen unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, teilte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag mit.

Der frühere Regensburger OB Joachim Wolbergs ist wieder auf freiem Fuß. © dpa



Der frühere Regensburger OB Joachim Wolbergs ist wieder auf freiem Fuß. Foto: dpa



Das Gericht bestätigte zwar die Auffassung der Vorinstanz, dass gegen Wolbergs dringender Tatverdacht bestehe und der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr vorliege. Angesichts der fortgeschrittenen Ermittlungen seien mildere Mittel jedoch ausreichend, hieß es in der Begründung. Wolbergs war im Zuge der Regensburger Korruptionsaffäre Mitte Januar verhaftet worden.

In der Affäre geht es um eine Grundstücksvergabe an ein Bauunternehmen. Der 45-Jährige soll die Firma bei der Vergabe eines früheren Kasernenareals im Oktober 2014 bevorzugt haben. Im Gegenzug soll der ebenfalls beschuldigte Geschäftsführer einer Bauträgergesellschaft an die Regensburger SPD Spenden in sechsstelliger Höhe gezahlt sowie Wolbergs und ihm nahestehenden Personen geldwerte Vorteile verschafft haben.

dpa