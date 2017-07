Regenstauf: Metall-Betrieb in hellen Flammen

Feuerwehrfrau leicht verletzt - Schaden geht in die Hunderttausende - vor 1 Stunde

REGENSTAUF - Bei einem Brand in einem metallveredelnden Betrieb ist in der Nacht zum Freitag erheblicher Sachschaden entstanden, die Rede ist von mehreren hunderttausend Euro. Eine Feuerwehrfrau wurde leicht verletzt.

Am Freitag gegen 1.45 Uhr meldeten mehrere Anwohner bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg einen Brand im Bereich der Bayernstraße in Regenstauf. In der Produktionshalle eines dort ansässigen metallveredelnden Betriebes war aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Rettungskräfte stand das ca. 40 x 20 m große Gebäude bereits in Vollbrand.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Halle aus. Eine Gefahr für Anwohner bestand lt. Feuerwehr nicht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches war ein Arbeiter in der Halle tätig. Der Mann blieb unverletzt. Eine Feuerwehrfrau wurde beim Löscheinsatz leicht verletzt und musste vor Ort ärztlich behandelt werden.

Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden von der Kriminalpolizei Regensburg geführt. Die Beamten der Kripo haben noch in der Nacht die Arbeit an der Brandstelle aufgenommen.

