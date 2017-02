Regenstauf: Vermeintliche Leiche war nur Taucheranzug

REGENSTAUF - "Gruselige Entdeckung - schnelle Entwarnung", berichtet die Polizeiinspektion Regenstauf. Ein aufgeregter Bürger hatte einen Toten in einer Nachbarwohnung gemeldet.

Aufatmen: Ein Wohnungsinhaber hatte nur ein Kleidungsstück zum Trocknen aufgehängt. © Polizei Oberpfalz



Schrecksekunde in Regenstauf! Weil er von seiner Wohnung aus in einem Fenster gegenüber eine Person hängen sah, wandte sich ein Mann am Montagabend sofort an die Polizei.



Eine Streife der Polizeiinspektion Regenstauf meldete kurz darauf: "Da hängt tatsächlich einer." Kurze Funkstille. "Ein Taucheranzug zum Trocknen." Allgemeines Aufatmen!



"Der Mitteiler hat übrigens alles richtig gemacht", schreibt das Polizeipräsidium Regensburg. "Wenn Ihr verdächtige Wahrnehmungen macht, ruft die Polizei. Wir kommen lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig."

