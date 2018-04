Reh und Hase liefen vor die Stoßstange

Polizei Neumarkt meldet wieder drei Wildunfälle - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das nahende Frühjahr bringt auch die Tierwelt in Bewegung: Erneut ist es zu drei Unfällen bekommen, weil Autofahrer nicht mehr bremsen konnten, als ihnen Reh oder Hase vor die Stoßstange liefen. Zwei Rehe und ein Hase wurden erwischt

Ein 73-jähriger VW-Fahrer erfasste am Freitag zwischen Holnstein und Freihausen ein Reh. Das Tier starb, der Schaden am Passat beträgt 500 Euro. Eine 24 Jahre alte VW-Golf Fahrerin erfasste zwischen Greißelbach und Deining-Bahnhof ebenfalls ein Reh. Das schwer verletzte Tier musste von der Polizei erlöst werden; Schaden am VW: 1500 Euro.

Nach Mitternacht erfasste ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Straße von Sulzkirchen in Richtung Höfen auf Höhe der dortigen Weihers einen Hasen. Der konnte nicht gefunden werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Schaden beträgt 1000 Euro.

