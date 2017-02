Reichsbürger-Razzia auch in Pyrbaum

NEUMARKT/PYRBAUM - Die bundesweite Razzia gegen Reichsbürger hat die Einsatzkräfte am Dienstag auch ins beschauliche Pyrbaum geführt. Dort durchsuchten Polizeibeamte das Anwesen eines 58-Jährigen. Das führende Mitglied des „Bundesstaats Bayern Deutsches Reich“ hatte erst vor zwei Wochen für Schlagzeilen gesorgt.

Das Wappen des Bundesstaates Bayern: Ein Luxus-SUV mit Neumarkter Kennzeichen fährt mit diesem Aufkleber herum. Foto: F.: Fellner



Unter den 15 Durchsuchungen, die die „Ermittlungsgruppe Wappen“ der Kripo Erding in drei Bundesländern durchführen ließ, war der Einsatz in Pyrbaum vermutlich der entspannteste. Denn mit Widerstand war nicht zu rechnen: Ende Januar wurde der 58-jährige Bewohner des Zielobjekts wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. Seitdem sitzt das selbsternannte Mitglied des Fantasie-Staates „Bundesstaat Bayern Deutsches Reich“ im Gefängnis.

Deshalb habe der Einsatz am Dienstag auch „keinen SEK-Bezug“ gehabt, erklärt Hans-Peter Kammerer, Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt. Ein Schlüsseldienst habe den Beamten der Kripo Regensburg die Tür geöffnet; diverse Gegenstände und Dokumente seien beschlagnahmt worden und würden nun ausgewertet. Den Anfahrtsweg kannte die Polizei: Das Haus des Reichsbürgers sei schon einmal im Januar durchsucht worden, so Kammerer.

Inzwischen wird auch gegen die 62-jährige Lebensgefährtin des inhaftierten Pyrbaumers ermittelt, die in Roth lebt. Auch dort schlug die „EG Wappen“ am Dienstag zu.

Die bundesweiten Durchsuchungen der insgesamt 15 Wohn- und Geschäftsadressen verliefen größtenteils ohne Vorkommnisse. An einem Objekt im Landkreis Haßberge leistete der Wohnungsinhaber zunächst noch Widerstand. Dort stellten die Beamten schließlich eine manipulierte Schreckschusswaffe und 44 Patronen sicher.

