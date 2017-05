Reifen, und alte Handys lagen im Gebüsch

SKRK Parsberg, Dart-Club und THW sammelten beim Tag für die Umwelt viel Unrat ein - vor 2 Stunden

PARSBERG - Es war ein kleines Jubiläum. Bereits zum 15. Mal haben sich Parsberger Vereine aktiv für die Umwelt eingesetzt. Die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernahm wieder Bürgermeister Josef Bauer.

Beim Tag der Umwelt hat sich allerhand Unrat angesammelt. Die Säuberungsaktion hat sich gelohnt. © Foto: Werner Sturm



Die Soldaten-, Krieger- und Reservistenkameradschaft Parsberg nimmt nicht nur an verbandsinternen Veranstaltungen teil, sondern führt Jahr für Jahr zusammen mit dem Dart-Club und dem Technischen Hilfswerk einen Tag der Umwelt durch. Jetzt war es wieder so weit.

Projektleiter Roland Scherbaum teilte die 30 Helfer in fünf Gruppen ein. Danach begann man mit der Säuberung der Flur in folgenden Bereichen: Parkplatz Sportheim, Waldlehrpfad in der Hatzengrün, Parkplatz am Bahnhofsgelände, Industriestraße (Skater Park) sowie Staatsstraße zwischen Parsberg, Hammermühle und Gewerbegebiet an der Autobahn.

Gefunden wurde wieder jede Menge an Unrat. Angefangen von Flaschen aller Art, Blech- und Kunststoffkanister, Reifen, Handys bis hin zu allerlei Elektro- und Haushaltsartikeln, Drahtzäunen, Adventskalendern und alten Schildern war alles dabei. Am Abend trafen sich dann alle Helfer zu einer gemeinsamen Brotzeit im BSG-Heim.

Vorsitzender Wolfgang Burger dankte allen Helfern für den Einsatz, Projektleiter Scherbaum für die perfekte Organisation sowie Bürgermeister Bauer für die Unterstützung. Burger forderte die Bürger dazu auf, sich ein Herz zu nehmen und ihren Müll an den dafür vorgesehenen Stellen zu entsorgen. Der Tag für die Umwelt wird auch in der Jahresplanung 2018 bei der SKRK Parsberg wieder mit aufgenommen.

