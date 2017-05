Reise durch das Sonnensystem

NEUMARKT - Am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr gibt Andreas Leonhardt in der Sternwarte Neumarkt, Am Höhenberg 31, einen Einblick in unser Sonnensystem.

In der Ferne erkennt man die Sonne, vorne sieht man die bläuliche Silhouette des Planeten Kepler-62f und darunter den weiter entfernten Planeten Kepler-62e. © dpa



Bei dem populärwissenschaftlichen Vortrag wird der Referent die Sonne besonders berücksichtigen, dabei werden "Live-Bilder" der Sonne mit den Sonnenflecken und Protuberanzen gezeigt.

Im Anschluss werden im Schnelldurchgang die Planeten im richtigen Größenverhältnis zueinander vorgestellt. Daraufhin werden unterschiedliche Stopps bei den einzelnen Planeten eingelegt.

Besondere Stellung

Bei den inneren Planeten werden die "Mondphasen" erklärt, ebenso der Aufbau und Oberflächenbedingungen. Bei der Erde werden im Speziellen die Sonnen- und Mondfinsternisse übersichtlich dargestellt. Bei den Gasplaneten werden die vielen Monde und auch die Ringe eine besondere Stellung einnehmen. Da es im Sonnensystem auch Wolken gibt, werden diese noch näher erklärt.

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, den Nachthimmel mit den Teleskopen zu beobachten. Bei schlechtem Wetter wird nur eine Führung durch die Sternwarte angeboten. Der Eintritt kostet vier Euro.

