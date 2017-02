Reise in die jüdische Vergangenheit im März

"Sonntagsführung für jedermann" widmet sich besonderem Teil der Geschichte - vor 10 Minuten

NEUMAKRT - Bei der nächsten "Sonntagsführung für jedermann" bietet Stadtführerin Monika Kaksch am Sonntag, 5. März, einen Rundgang zu historischen Stätten jüdischer Vergangenheit in Neumarkt an.

Ein Gedenkstein für die ehemaligen jüdischen Neumarkter, die von den Nationalsozialisten 1933 bis 1945 vertrieben oder ermordert wurden. © Foto: privat



Ein Gedenkstein für die ehemaligen jüdischen Neumarkter, die von den Nationalsozialisten 1933 bis 1945 vertrieben oder ermordert wurden. Foto: Foto: privat



Bereits im 13. Jahrhundert lebten und arbeiteten Juden in der Stadt. Zeichen dieses regen Lebens sind in der gesamten historischen Altstadt verstreut. So befindet sich unter anderem eine Mikwe (ein jüdisches Ritualbad) im ältesten Bürgerhaus Neumarkts. Dort ist aktuell der Historische Verein beheimatet.

Auch an die ehemalige Synagoge in der Hallertorstraße wird bei dem etwa 90-minütigen Rundgang erinnert. Beginn ist um 13.30 Uhr am Residenzplatz. Treffpunkt ist ab 13.15 Uhr am Residenzplatz.

Tickets können vorab im Internet unter www.neumarkt.de/sonntag2017 reserviert werden, müssen aber vorher (zu den regulären Öffnungszeiten) in der Tourist-Info bezahlt und abgeholt werden. Wer spontan mitgehen möchte, sollte frühzeitig vor Ort sein, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Kosten betragen vier Euro pro Person (Kinder bis zwölf Jahre sind frei). Mehr Informationen unter Tel (0 91 81) 2 55-1 25.

nn