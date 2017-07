Reisebus rammt Pkw: Zwei Verletzte

Willenhofen: Autofahrer hat Bus wohl übersehen — Gegen Baum - vor 4 Minuten

PARSBERG/WILLENHOFEN - In Willenhofen, im Kreuzungsbereich der St 2660 und der Ortsverbindungsstraße nach See, wurden bei einem Verkehrsunfall zwei Personen schwer verletzt.

Symbolbild © colourbox



Symbolbild Foto: colourbox



Den ersten Feststellungen am Unfallort nach, wollte ein 76-jähriger Pkw Fahrer von Hamberg kommend, den Kreuzungsbereich zur Staatsstraße in Richtung See überqueren. Dabei übersah er wohl einen Kraftomnibus auf der bevorrechtigten Staatsstraße, der nach Hemau unterwegs war.

Mittig im Kreuzungsbereich wurde der Pkw vom Reisebus seitlich erfasst, da der Omnibuslenker nicht mehr ausweichen konnte. Durch die Wucht des Großfahrzeugs wurde der Pkw von der Fahrbahn gegen einen Baum geschleudert. Dies hatte zur Folge, dass auch die 75-jährige Beifahrerin des Autos sehr schwere Verletzungen erlitt.

Die beiden Pkw-Insassen mussten von Rettungskräften in die Uniklinik Regensburg und ein Nürnberger Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur genauen Feststellung der Ursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen.

nn