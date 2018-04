Reitstadel als Einnahmequelle für Neumarkt versiegt

Wegen des Baulärms gibt‘s keine weiteren Aufnahmen - vor 28 Minuten

NEUMARKT - Ein paar CDs "Im Reitstadel aufgenommen" werden zwar noch erscheinen, so etwa von etwa vom Star-Pianisten Igor Levit, aber mit neuen Aufnahmen von dieser Stelle ist bald Schluss und die sprudelnde Einnahmequelle der Stadt Neumarkt versiegt.

Der Reitstadel am Hofplan in Neumarkt. © Fritz Etzold



Der Reitstadel am Hofplan in Neumarkt. Foto: Fritz Etzold



Schon hieß es im Rathaus: Keine Aufnahmen und Konzerte mehr im Reitstadel wegen der Baumaßnahmen zwischen Amtsgericht und Klostergasse.

Für die Konzerte hat man das inzwischen abgemildert, und die "Konzertfreunde" atmen auf. Denn die Musikstars treten abends auf, wenn die Abrissbirne, Meißel, Bohrer und Sägen schweigen.

Krach bis in die 2020er

Aber für die inzwischen heftig nachgefragten Termine für CD- Aufnahmen wird es voerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich: Baumaßnahmen am Dach des Amtsgerichts, Abriss und Neubau des Hackner-Areals, der neue Uni-Campus am Residenzplatz, der Um- und Erweiterungsbau an der Gerichts-/ Klostergasse werden bis in die 2020er Jahre hinein für Baulärm sorgen.

Und den möchte natürlich keiner auf einer Audio-CD mit anhören.

UWE MITSCHING