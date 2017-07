Rekordkulisse beim 8. Neumarkter Firmenlauf

Der diesjährige Firmenlauf ist mit 1800 Startern restlos ausgebucht - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Donnerstag fällt auf dem Volksfestplatz der Startschuss für den 8. Fischer Automobile Neumarkter Firmenlauf.

115 Unternehmen aus der Region schicken 1800 Läufer auf die Strecke. Für die richtige Stimmung bei der After-Work-&-Run-Party sorgen „Die Allerscheynst´n“. Anzug-Weltrekordläufer Felix Mayerhöfer hatte ursprünglich seine Teilnahme zugesagt. Jetzt erfolgte die Absage, weil er als Lehrer an der Siegmund-Löwe-Realschule in Kronach an der Abschlussfeier teilnehmen wird.

Der Fünf-Kilometer-Lauf führt von den Jurahallen über das Landesgartenschaugelände und zurück. „Die Intention dieser Sportveranstaltung, die mit dem Motto ,Gesunde Firmen laufen länger‘ zusammengefasst ist, unterstütze ich“, sagt Schirmherr und Oberbürgermeister Thomas Thumann.

Bilderstrecke zum Thema Der 7. Firmenlauf in Neumarkt Über 1600 Teilnehmer sind beim 7. Fischer Automobile Firmenlauf an den Start gegangen. Bestes Wetter lockte auch zahlreiche Zuschauer an die Start- und Zielgerade vor den Neumarkter Jurahallen.



Teams aus der ganzen Region, vom Ein-Mann-Betrieb über Arztpraxen bis zu Behörden und Global Player sind dabei. „Der 8. Fischer Automobile Neumarkter Firmenlauf stärkt nicht nur die Gemeinschaft im Betrieb, sondern ist zudem eine ideale Plattform, um sich kennen zu lernen und Netzwerke zu knüpfen“, sagt Organisator Sven Hindl.

Gesucht werden wieder die schnellsten Chefs und Nachwuchskräfte sowie die größten und schnellsten Teams. Außerdem wird die „Sozialste Firma“ gekürt, diejenige, die die meisten Spenden für ein soziales Projekt zusammenbringt. Dieses Jahr kommen die Gelder dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Sulzbach-Rosenberg zugute.

