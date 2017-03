Rentner zahlt auf Neumarkter Flohmarkt mit Falschgeld

Aufmerksame Händlerin bringt Polizei auf die Spur - Uhr mit "falschem Fuffziger" bezahlt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Einer aufmerksamen Flohmarkt-Händlerin ist es zu verdanken, dass die Polizei einen Mann festnehmen konnte, der offenbar schon längere Zeit "falsche Fuffziger" in Umlauf gebracht hat.

Der 50-Euro-Schein ist bei Geldfälschern die beliebteste „Blüte“. Nun wurde ein falscher Fuffziger in der Neumarkter Jurahalle sicher gestellt. © Foto: Jan Woitas/dpa



Schon seit 30 Jahren ist die 75-jährige Feuchterin im Geschäft, handelt auf den Märkten der Region mit Krims und Krams. Auf dem Weihnachtsmarkt in Gunzenhausen ist es ihr passiert: Einer der zwei 50-Euro-Scheine in der Kasse war gefälscht. "Ich war so wütend, dass ich den zerfetzt habe", erzählt sie. Schließlich hatte sie dem "Kunden" noch 20 Euro, selbstverständlich echt, herausgegeben.

Zwar erinnerte sie sich noch an den Mann, von dem sie das Geld bekommen hatte. Es handelte sich um einen regelmäßigen Flohmarktgänger, der seit rund 20 Jahren tüchtig feilscht. Aber beweisen konnte sie ihm schließlich nichts, ging deshalb auch nicht zur Polizei.

Doch beim Flohmarkt am Samstag in der Jurahalle erkannte die Geneppte den "falschen Fuffziger" wieder. Als der an einem Stand eine silberne Uhr gekauft hatte, ging die Frau zu dem Händler, bat ihn, seine Einnahmen zu prüfen. Tatsächlich: Der soeben erhaltene 50-Euro-Schein war falsch. "Der sah ganz echt aus, aber das Wasserzeichen und Silberfaden fehlen", erzählt die Flohmarkthändlerin. Außerdem haben alle gefälschten Scheine dieselbe Seriennummer.

Während ihr Kollege dem Betrüger unauffällig folgte, rief die 75-Jährige die Polizei. Diese nahm wenig später den Mann fest, einen 76 Jahre alten Deutschen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und ausführlicher Vernehmung ist er inzwischen wieder auf freiem Fuß.

In den letzten Wochen sind immer wieder "Blüten" in der Region aufgetaucht, etwa beim Neumarkter Weihnachtsmarkt oder vor Kurzem in zwei Verbrauchermärkten. Die Kripo untersucht jetzt, ob der Mann möglicherweise etwas damit zu tun hat.

Bisher könne man ihm erst nachweisen, dass sich eine falsche 50-Euro-Note in seinem Besitz befand, sagt ein Polizeisprecher. Nun müsse man herausfinden, ob er diese selbst hergestellt oder sich von jemand anders beschafft habe. Und schließlich gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Vielleicht ist dem Verdächtigen ja selbst die Blüte untergeschoben worden und er hat sie fahrlässig in Verkehr gebracht, so der Polizeisprecher.

HAUKE HÖPCKE