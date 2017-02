"Resi to go": Zwei Gelassenheitswege in Neumarkt geplant

Projekt des Tourismusbüros wird von der AOK gefördert - Atemübungen und Meditation - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Die Leute lechzen nach Auszeiten", weiß Gerhard Lindner aus Erfahrung, und deswegen befürwortete der AOK-Direktor von Anfang an eine Kooperation der Gesundheitskasse mit der Stadt Neumarkt für eine Stressprävention der "gängigen" Art: Unter dem Slogan "Resi to go – Gelassenheit zum Mitnehmen" richtet das Tourismusbüro in diesem Jahr zwei Trimm-Dich-Pfade für psychische Fitness ein.

Der längere der beiden Gelassenheitswege startet am Wolfstein und führt nach rund drei Stunden Gehzeit wieder dorthin zurück. © Foto: privat



Der längere der beiden Gelassenheitswege startet am Wolfstein und führt nach rund drei Stunden Gehzeit wieder dorthin zurück. Foto: Foto: privat



Das Stichwort heißt "Resilienz", und diesen Terminus aus der Psychologie sollte man sich für die Zukunft merken. Sagen zumindest Gesundheitsexperten wie Gerhard Lindner. Es geht um psychische Widerstandsfähigkeit, um die Fähigkeit, Stress in Alltag und Beruf abzubauen und Konflikte leichter zu bewältigen. "Denn das Rad dreht sich immer schneller", sagt der AOK-Direktor. "Psychische Belastung ist schon die Nummer zwei bei den Krankheiten."

Auf diesem Feld ließe sich doch Gesundheitsprävention für Jedermann/ Jedefrau mit dem Tourismus verbinden, dachte sich Rainer Seitz, Chef-Touristiker der Stadt Neumarkt, für die dann Johann Beck vom Service-Institut Metatrain zwei Gelassenheitswege konzipierte: Trimm-Dich-Pfade für Geist und Seele.

Übungen zum Mitnehmen

OB Thomas Thumann ist überzeugt: Die Wege seien auch attraktiv für Gäste, die mal ein paar Tage auftanken, aber nicht gleich ein Wellness-Hotel buchen wollen.

Weg 1 führt durch den LGS-Park und ist der "Schnelle für zwischendurch" (1 bis 1,5 Stunden). An sieben Station wird zu Atem-, Achtsamkeits- und Meditationsübungen eingeladen. "Die grundsätzliche Idee ist, dass man die Übungen in den Alltag mitnimmt", sagt Beck. "Denn wir müssten alle viel mehr Pausen am Tag machen." Die Anleitungen gibt es auf einem Flyer, aber auch auf einer mobilen Website mit Audio-Downloads fürs Handy und über QR-Codes an den Stationen. Weg 2, der längere mit neun Übungen, führt auf bestehenden Wanderwegen vom Wolfstein über Fuchsberg und Höhenberg zum Mariahilfberg und von dort zurück zum Start. Im Sommer soll es los gehen.

Das Präventionsprojekt würde ohne die AOK-Direktion Neumarkt aber nicht zustande kommen. Über ihr Förderprogramm "Gesunde Kommune" finanziert sie mit 37 700 Euro den Löwenanteil. Die Stadt Neumarkt übernimmt Betreuung und Unterhalt der Wege, wofür sie 10 000 Euro pro Jahr veranschlagt.

NICOLAS DAMM