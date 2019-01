"Rettet die Bienen"

Volksbegehren: Weitere Informationen der Initiatoren - vor 20 Minuten

NEUMARKT - "Rettet die Bienen!" lautet das Motto des aktuellen Volksbegehrens Artenvielfalt in Bayern. Denn von 515 bayerischen Wildbienenarten seien über die Hälfte bedroht oder bereits ausgestorben, so die Initiatoren in einer Mitteilung.

Biene Foto: dpa



Der LBV, die Grünen und der Bund Naturschutz dazu weiter: "Die Bienen stehen nur beispielhaft für den dramatischen Artenschwund. Nicht nur die Bestäuber der menschlichen Nahrungspflanzen, auch viele andere Tiere sind betroffen. Dies gefährdet auch das Überleben der Menschen. Bayerns Bürger haben vom 31. Januar bis 13. Februar die Chance, per Volksbegehren ein besseres Naturschutzgesetz durchzusetzen und diese fatale Entwicklung somit einzudämmen.

Bayern ist das artenreichste Bundesland Deutschlands. Etwa 35 000 verschiedene Tierarten leben hier, manche Arten gibt es deutschlandweit sogar nur in Bayern wie zum Beispiel den Steinadler. Die Biodiversität im Freistaat, die Vielfalt des Lebens und der Arten, nimmt jedoch dramatisch ab. Rund ein Viertel aller Tiere, die in Bayern beheimatet sind, bewertet die Rote Liste des Bayerischen Umweltministeriums als verschollen, ausgestorben oder bedroht. So leben in Bayern nur noch halb so viele Feldvögel wie vor 30 Jahren.

Selbst bei Arten, die einmal weit verbreitet waren, wie Kiebitz, Feldlerche, Rauch- und Mehlschwalbe sind laut Umweltministerium bedenkliche Rückgänge zu verzeichnen. Dramatische Verluste beobachtet man auch bei der artenreichsten Tiergruppe, den Insekten".

