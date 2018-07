Rettungshunde trainierten in Neumarkt

NEUMARKT - 30 Teams aus ganz Deutschland haben an einem Seminar der Rettungshundestaffel Bayerischer Jura in Neumarkt teilgenommen.

Einer der Rettungshunde im Neumarkter Stadtpark. Er und seine vierbeinigen Kollegen sind darauf trainiert, zu helfen, wenn der Mensch alleine nicht weiterkommt. © Foto: André De Geare



Keke sieht aus wie ein Knuddelbär. Doch der "Golden Doodle", ein Pudelmischling mit ganz viel Retriever-Blut, hat noch ganz andere Qualitäten. Mit seiner feinen Nase spürt er vermisste Menschen auf.

Noch ist er ein Lehrling, der vier Jahre alte Rüde befindet sich mitten in seiner Ausbildung zum Rettungshund. Doch die Übung im Neumarkter Stadtpark absolvieren er und Frauchen Annette Holtmann mit Bravour.

Sie leitet die Rettungshundestaffel Bayerischer Jura. Die zertifizierte Ausbilderin legt die Spuren für die Hunde – außer für Keke selbstverständlich. Der folgt "seinem Opfer" vom Stadtpark über den Parkplatz durch die Tiefgarage bis er ihn in der Klostergasse findet.

"Mantrailing" nennt sich diese Art der Spurensuche. Andere Hunde sind in der Flächensuche spezialisiert. Sie durchkämmen frei laufend ein Terrain in Wald oder Flur. Hat er einen Menschen entdeckt, zeigt er dies seinem Hundeführer an. Dies wurde im Wald bei Hausheim geübt.

Die Wassersuchhunde trainierten am Böglweiher. Auf Leichengeruch spezialisiert, sitzen sie vorne im Boot und zeigen den Einsatzkräften, wo die Taucher suchen sollten.

