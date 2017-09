Rheinländer ist neuer Pfarrer der Neumarkter Hofkirche

NEUMARKT - Seit 1. September ist Stefan Wingen offiziell der neue Pfarrer in der Gemeinde Zu Unserer Lieben Frau in Neumarkt und Nachfolger von Pfarrer Monsignore

Richard Distler, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Am 11. September hatte Wingen seinen ersten Arbeitstag. Und die Arbeit ging gleich richtig los.

Ihm gefällt seine neue Wirkungsstätte: Pfarrer Stefan Wingen hat zum 1. September die Hofpfarrei in Neumarkt übernommen. © Foto: Fritz Etzold



Schulkonferenz, Mitarbeitergespräche, die Planung des Kirchenjahrs und des Einführungsgottesdienstes, die ersten Gottesdienste in der Hofkirche, im Altenheim, in der Schule — vom ersten Tag an hat Pfarrer Stefan Wingen gleich volles Programm. Er freut sich besonders, dass er den ersten Gottesdienst an Mariä Namen

halten konnte: "Das ist eine schöne Fügung, ich verehre die Gottesmutter sehr, mit ihrer Fürsprache kann ich meinen Dienst hier gut beginnen."

Seit Sonntag wohnt Wingen in Neumarkt, vorerst in einer Übergangswohnung im Kaplanshaus, das Pfarrhaus wird noch renoviert und ist erst bis Mitte Oktober fertig. Es dürfte ihm nicht schwerfallen, sich in Neumarkt einzugewöhnen, kennt er die Stadt doch schon aus seiner Zeit als Kaplan in der Pfarrei St. Johannes, wo er bis 2012 war, bevor er Pfarrer von Burgoberbach, Bechhofen und Großenried im Dekanat Herrieden wurde. Jetzt ist er für rund 6200 Gläubige zuständig, 2000 mehr als in seiner bisherigen Pfarrstelle. Allerdings ist das Gebiet, das er zu betreuen hat, wesentlich kleiner. "Die alte Gemeinde hat mir ein Fahrrad geschenkt, damit werde ich in Neumarkt gut zurecht kommen", sagt Wingen.

Auch mit der Mentalität der Oberpfälzer werde er keine Probleme haben, ist sich der 40-jährige Rheinländer, ein gebürtiger Koblenzer, sicher. "Rheinländer und Neumarkter sind gut kompatibel", sagt er und nennt die positive Lebenseinstellung, die Lockerheit, die große Offenheit und Kontaktfreudigkeit. Auch die Alltagskultur und Religiöses seien hier eng miteinander verknüpft, die Beteiligung der Gläubigen am kirchlichen Leben sei außergewöhnlich stark, "da sticht Neumarkt innerhalb des Dekanats Eichstätt hervor". Das zeige sich etwa an den höheren Beichtzahlen und an der regen Teilnahme an kirchlichen Festen.

Positiv sei auch die Kooperation der Kommune mit der Pfarrei, etwa bei den Kindergärten. Wingen sieht es als seine Aufgabe an, mit den Verantwortlichen in der Politik zusammenzuarbeiten und das Beste für die Pfarrei herauszuholen. Zu Fragen der Tagespolitik und zur OB-Wahl will er sich nicht äußern. "Da habe ich keinen Favoriten und aus Querelen und Rangeleien halte ich mich heraus."

Schlicht und edel

Große Veränderungen will Wingen in der Pfarrei Zu Unserer Lieben Frau nicht vornehmen: "Ich finde ein wohl bestelltes Haus vor und bin beeindruckt von der Lebensleistung von Pfarrer Distler. Da muss ich nicht den Stein der Weisen erfinden, sondern kann an das anknüpfen, was er als Grundlage geschaffen hat."

Die Hofkirche gefällt ihm gut mit ihrem gotischen Baustil, schlicht und edel, eine gelungene Kombination von Alt und Neu. Auch der Hauptaltar, der wie der Ambo und der Taufstein von dem Kölner Künstler Egino Weinert gestaltet wurde, finden Wingens Gefallen. Er freut sich über das unheimlich große ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde, "das ist wie eine große Familie und ich muss nicht alles alleine machen".

Pater Prior Godehard Schuster aus Plankstetten wird Stefan Wingen am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr bei einem feierlichen Gottesdienst in der Hofkirche in sein Amt als Pfarrer einführen.

