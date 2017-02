Richard Graf beflügelt Neumarkter CSU

Beim Neujahrsempfang der CSU überzeugt der designierte OB-Kandidt mit seiner Rede - Innenminister Herrmann erntet Beifalls-Stürme - vor 31 Minuten

NEUMARKT - Es war eine überzeugende Rede: Vor weit über 400 geladenen Gästen hat Richard Graf, der designierte OB-Kandidat der Neumarkter CSU, seinen Hut in den Ring geworfen. Er bekam viel Applaus.

Bilderstrecke zum Thema Neujahrsempfang der Neumarkter CSU Fulminanter Neujahrs-Empfang der Neumarkter CSU im Autohaus Partl: Weit über 400 Gäste waren gekommen, um Innenminister Joachim Herrmann zu hören. Sie hörten außerdem einen gut aufgelegten, designierten OB-Kandidaten Richard Graf.



​Der Neujahrsempfang der CSU in Stadt und Land steigt seit Jahren im Autohaus Partl: Und heuer waren besonders viele der Einladung gefolgt. Das lag zum einen am Redner des Abends, Innenminister Joachim Herrmann, zum anderen an der Tatsache, dass der designierte OB-Kandidat der CSU ebenfallsauf der Rednerliste stand.

Nachdem schon alle gegrüßt worden seien, sagte Richard Graf, werde er das nicht wiederholen, sondern nur einen besonders begrüßen: Den Neumarkter Oberbürgermeister. Thomas Thumann war erneut der Einladung gefolgt und hörte Graf genau zu, was der zu sagen hatte. Schließlich ist das sein Herausforderer im September.

Der designierte OB-Kandidat der CSU, Richard Graf, stellte seine Pläne für ein Neumarkt der Zukunft vor. © Wolfgang Fellner



Der reichte dem Amtsinhaber zuerst einmal versöhnlich die Hand: Er freue sich auf den Wahlkampf und hoffe, dass es ein fairer werde; er gehe davon aus, da beides sich da ähnlich seien, "und beide haben wir uns für heuer viel vorgenommen".

Neumarkt gehe es gut, sagte er, das brauche man nicht leugnen. Zu verdanken sei das der phantastischen Vorarbeit der CSU-OB Betz, Romstöck und Karl. Damit es der Stadt aber in 20 Jahren weiterhin so gut gehe, müsse sie weiterentwickelt werden. Ein "passt schon" reiche da nicht.

Man habe es sich im Moment in der Comfortzone eingerichtet, sagte Graf mit Blick auf den OB, doch das reiche nicht, da müsse die Stadt wieder raus. "Der OB muss die Antworten finden auf die Fragen, die in der Zukunft auf uns warten." Man dürfe die Stadt nicht im Blindflug lassen in der Hoffnung, dass es schon gut enden werde. "Mit Floskeln herausreden geht nicht."

Der Bürger habe ein Recht, mehr mitgenommen zu werden. Deswegen verstehe er es auch nicht, warum es keine regelmäßigen Bürgerversammlungen gebe in der Stadt. Man müsse auch unangenehme Themen anpacken und mit den Bürgern darüber reden: "Die verstehen das dann auch."

Was er nicht verstehe: Das Flughafengelände falle im Jahr 2020 an die Stadt zurück. Das sei die Option, die Kommune fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft. Und die Grundstücksverhandlungen würden delegiert. "Das muss ein OB selbst machen, auch wenn es viel Arbeit ist." Und für die 100 Beteilgten gebe es einen Sammeltermin. Das gehe nicht. Vor allem: Es sei seit vielen Jahren bekannt, dass das Areal frei werde, und nun werde das so nebenbei erledigt.

"Wenn ich OB bin, dann wird es ein offenes Büro geben, ich werde mit dem Bürger reden, ich werde auf der Straße sein", sagte Graf. Er wolle eine Politik machen, damit der Landkreis auch in 20 Jahren noch so gut dastehe wie heute.

MdB Alois Karl hatte ihn als einen Franken angekündigt, der ein Herz für die Oberpfalz hat, und Innenminister Herrmann erklärte, warum: "Weil mein Vater ein Amberger ist." Deshalb habe er auch gewusst, wo Kastl sei, als ihm Staatssekretär Albert Füracker geglaubt habe, ihm erklären zu müssen, wo es ist. Da habe er als Kind schon Ausflüge hin unternommen.

Der Erlanger ordnete die Weltlage mit sonorer Stimme, erklärte seine Zuhörer überzeugend, was die CSU wolle in diesen herausfordernden Tagen der Unsicherheit und des Terrors. Dass er den Nerv seiner Zuhörer traf, zeigte der viele Applaus, den er dafür erhielt. Am Ende erhielt er noch einen schwwarzen Geschenkkorb als Wegzehrung, Geräuchertes und Eingedostet aus dem Landkreis Neumarkt. Bis zur Heimkehr in Erlangen werde das reichen, scherzte Karl bei der Übergabe.

Anschließend war noch Zeit für ein Gespräch - und vor allem auch für ein Selfie mit dem Minister: Nach Guttenberg hat wohl kein CSU-Grande in den vergangenen Jahren soviel Euphorie an der Basis auisgelöst wie Herrmann. Gepaart wird das mit der Aufbruchstimmung in der Neumarkter CSU: Richard Graf scheint der Kandidat zu sein, der die Reihen des sich gerne selbst zerfleischenden Stadtverbandes im Wahlkampf schließen könnten.

Wolfgang Fellner