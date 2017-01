Richard Graf steigt in Neumarkter OB-Wahlkampf ein

Der designierte Kandidat der CSU stellte Ideen für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung vor - vor 23 Minuten

NEUMARKT - Der designierte CSU-OB-Kandidat Richard Graf vermisst „Eifer, Vollgas und quietschende Reifen“ beim Amtsinhaber Thomas Thumann.

Verbindlich im Ton, aber hart in der Sache präsentierte der designierte OB-Kandidat Richard Graf seine Vorstellungen beim Frühschoppen von CSA und CGB. © Foto: Günter Distler



Verbindlich im Ton, aber hart in der Sache präsentierte der designierte OB-Kandidat Richard Graf seine Vorstellungen beim Frühschoppen von CSA und CGB. Foto: Foto: Günter Distler



Die Christlich Soziale Arbeitnehmerschaft CSA und der Christlichen Gewerkschaftsbundes CGB sind mit ihren jeweils runde 100 Mitgliedern im Landkreis eher kleine Gruppen im Geflecht von CSU und katholischer Kirche. Doch weil der traditionelle Termin um den Drei-Königs-Tag einen guten Start in das neue Jahr verspricht und die beiden Vorsitzenden Heidi Rackl (CSA) und Reinhard Brock (CGB) gut vernetzt sind, kommen immer interessante Referenten in den Almhof.

„Die Stadt Neumarkt bleibt weit unter ihren Möglichkeiten“, sagte Graf. Die derzeitige Stadtspitze mit OB Thomas Thumann lebe von den Grundlagen, die die früheren CSU-OB Kurt Romstöck und Alois Karl gaschaffen hätten. „Neumarkt rühmt sich 18 Hektar Gewerbeflächen ausgewiesen zu haben, Romstöck und Karl haben 500 Hektar erworben“, sagte Graf. „Wenn man ein Grundstück haben möchte, muss der Kapo selber hin und nicht einen Angestellten schicken.“ Er vermisse „Eifer, Vollgas und quietschende Reifen“ beim OB.

Jede Menge offene Baustellen machte Graf aus. Etwa das Ganzjahresbad: „Das ist wunderbar für Neumarkt, wird aber am falschen Platz gebaut.“ Die CSU habe sich nicht durchsetzen können beim Standort. Jetzt gehe es darum, die Anwohner mit den zu erwartenden Problemen nicht alleine zu lassen. Es seien mehr Parkplätze notwendig und die Verkehrsplanung in der Mühlstraße sei ein Elend. Und schließlich brauche man eine Gesamtschau der Kosten. „Geben wir mit allem Drumherum am Ende 40, 50 oder 70 Millionen Euro aus?“, fragte Graf.

Baustelle Flugfeld-Gelände: „Die Planung hätte schon vor zehn Jahren anfangen müssen“, sagte Graf. „Schließlich weiß man seit 30 Jahren, wann die Pacht ausläuft.“

Baustelle Gewerbeansiedlung: Edenharder, Pröbster und Dehn seien prominente Beispiele für Firmen, die außerhalb gebaut haben. „Viele andere sind gar nicht erst gekommen“, so Graf. Ein Hindernis werde ihm immer genannt: Die Bearbeitung der Bauanträge dauere viel zu lange.

Baustelle Innenstadtsanierung : „Es geht nichts voran“, meinte Graf. Wobei er sich mit keinem der Siegerentwürfen des Wettbewerbs anfreunden kann. „Es kann nicht sein, dass wir ein paar Bäume verrutschen und das Pflaster ändern.“ Die Marktstraße sei nicht das Wohnzimmer, sondern die Einkaufsmeile der Stadt. Die Stadtspitze müsse vorsorglich und langfristig handeln, damit es nicht noch mehr Leerstände gebe.

hoe