Richter verpasst Denkzettel für „ausgerutschte“ Faust

Abfuhr erhalten: 19-Jähriger prügelte sich mit einem Schüler, der sich schützend vor seine Schwester gestellt hatte - vor 40 Minuten

NEUMARKT - Etwas zu viel getrunken und von der Angebeteten eine Abfuhr erhalten – da kann selbst einem ansonsten braven Burschen aus Frust die Hand ausrutschen. Sollte es aber nicht. Von gefährlicher Körperverletzung sprach die Staatsanwaltschaft, letztendlich wurde eine vorsätzliche Körperverletzung daraus, die Richter Danny Schaller ahndete.

Vor Gericht. Foto: NN-Archiv



Der damals 19-Jährige hatte in Plankstetten mit Kumpels vorgeglüht, um sich für eine Party auf einer Wiese bei Pollanten in Stimmung zu bringen. Das ist ihm, wenn man so will, auch gelungen.

Bei der Feier ist ihm dann eine junge Dame ins Auge gestochen, doch die reagierte auf die Annäherungsversuche des erheblich angetrunkenen Burschen ablehnend.

Der junge Mann gab trotzdem nicht auf, erinnerte sich ein Zeuge, der ihn deswegen bei der Feier zur Rede stellte. Aus dem Wortgefecht entwickelte sich schnell eine Prügelei, in die auch der Bruder des Angeklagten verwickelt wurde. Ob als Mittäter oder als Schlichter ließ sich aufgrund der Dunkelheit damals und des vom Alkohol gedämpften Erinnerungsvermögens aller Beteiligten nicht mehr klären. Das Verfahren gegen ihn wurde jedenfalls eingestellt.

In der Verhandlung ließ der Beschuldigte über seinen Rechtsanwalt einräumen, dass es sich wohl so zugetragen habe, wie es in der Anklageschrift stand. Wegen eines Filmrisses konnte er aber nichts Erhellendes beitragen.

Klar waren die Folgen: Der junge Mann, der sich vor das Mädchen gestellt hatte, bekam einen Faustschlag vom 19-Jährigen ab. Davon blieb eine Beule am Kopf. Wie es zur leichten Verletzung im Gesicht gekommen war und zum Bruch eines Fingerknochens der rechten Hand am Basisgelenk, blieb im Dunkeln.

Der Schüler hatte den rechten Arm sowieso schon wegen einer Sehnenverletzung in Gips, der Bruch heilte erst nach acht Wochen. So lange ersparte er sich Klausuren im Gymnasium. Er war auch gar nicht nachtragend. Als Zeuge versuchte er nicht, den Angeklagten reinzureiten, freute sich vielmehr über die Entschuldigung und wehrte ab, als ihm Schmerzensgeld angeboten wurde. Das sei ihm egal, sagte er. Darauf hätten sich die beiden eigentlich auch ohne aufwändige Gerichtsverhandlung einigen können.

Der versöhnliche Verlauf gefiel Staatsanwältin Laura Heinz. Sie ging davon aus, dass er 19-Jährige kein Dauerkunde der Justiz werden würde. Aber er wisse nun, dass er unter Alkohol aggressiv werde.

Diesmal sei die alkoholische Enthemmung noch strafmildernd, das nächste Mal nicht mehr. Zugunsten des jungen Mannes sprach auch, dass letztendlich „nur“ der Faustschlag übrig blieb, weil sich die anderen Verletzungen keinem Täter zuordnen ließen. Laura Heinz folgte der Empfehlung der Jugendgerichtshilfe und wollte das Jugendstrafrecht angewandt wissen. Eine Geldauflage und die Kosten des Verfahrens sollten, meinte sie, ausreichen, um dem 19-Jährigen den Pfad der Tugend zu weisen.

Der Verteidiger gab sich überzeugt, dass sein Mandant solchen Konfrontationen künftig aus dem Weg gehen werde. Auch er war glücklich darüber, dass die beiden Kampfhähne offenbar keinen Groll gegeneinander hegten. Im Strafmaß stimmte er der Staatsanwältin zu, wollte aber keine konkrete Summe nennen.

Richter Danny Schaller folgte dem Antrag von Laura Heinz, gestand aber, dass er sich mit der Urteilsbegründung schwer tue. Denn sowohl Staatsanwältin als auch Verteidiger hätten den Fall ausgiebig aus menschlicher und juristischer Sicht beleuchtet.

Dem jungen Mann gab Schaller mit auf den Weg, dass auf vorsätzliche Körperverletzung eigentlich Arrest stehe. Sollte er sich nochmal ähnliches zu schulden kommen lassen, werde es so ein mildes Urteil nicht mehr geben.

CHRISTIAN BIERSACK