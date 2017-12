"Richter-Watte" siedelt nach Pölling aus

Neumarkt: Spatenstich für Drei-Millionen-Projekt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Richter-Watte" siedelt ins Gewerbegebiet nach Pölling aus und setzt mit einer Drei-Millionen-Euro-Investition auf Expansion.

Erste Aktion auf dem neuen Dari-Werksgelände bei Pölling: der symbolische Spatenstich mit lokaler Politikprominenz. © Foto: Günter Distler



Erste Aktion auf dem neuen Dari-Werksgelände bei Pölling: der symbolische Spatenstich mit lokaler Politikprominenz. Foto: Foto: Günter Distler



Der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Richter sprach beim symbolischen Spatenstich von einem "gewaltigen finanziellen Kraftakt" des Unternehmens, das Dari GmbH heißt. Auf einem 5000 Quadratmeter großen Gelände entstehen eine neue Produktionsstätte, eine Lagerhalle und ein Bürogebäude, insgesamt eine Nutzfläche von 2000 Quadratmetern.

"Wir haben Reserven für die Zukunft", sagte Dari-Chef Richter, bevor er gemeinsam mit Landrat Willibald Gailler und Bürgermeister Albert Löhner zum symbolischen Spatenstich auf dem tief verschneiten Baugrund bei Pölling schritt.

Je nach Witterung soll noch vor dem Jahreswechsel mit den Bauarbeiten an dem neuen Dari-Standort begonnen werden. Die Fertigstellung des neuen Unternehmenssitzes ist für September 2018 geplant. Spätestens dann werden auch alle 30 Mitarbeiter in den äußersten Westen von Neumarkt umgezogen sein. Die Dari GmbH und die Fibalon GmbH haben bisher in der Egerländer Straße in Neumarkt ihren Sitz. Dort war der vormalige Hersteller von Wundverbänden 1953 als Otto Richter KG wiedergegründet worden — nach dem Ende des 1925 entstandenen Unternehmens in der damaligen DDR.

Laut Firmenchef Andreas Richter ist das rund 3000 Quadratmeter große Gelände an der Egerländer Straße inzwischen an die Stadt Neumarkt verkauft worden. Über die neue Nutzung durch die Kommune konnte Richter gestern nichts Konkretes sagen.

Am Rande des Spatenstiches war zu hören, dass dort im Zuge des Baus des Ganzjahresbades ein Parkhaus entstehen könnte.

Exporte in 40 Länder

Die Dari GmbH hält mehrere europaweit geltende Patente und stellt Kissen, technische Textilien und Filteranlagen zum Beispiel für Schwimmbäder her. Die Erzeugnisse aus Neumarkt werden weltweit in 40 Ländern verkauft.

Die Firma verzeichnet laut dem geschäftsführenden Gesellschafter eine "jährlich steigende Nachfrage". Firmenchef Andreas Richter sagte im Interview mit den NN. "Wir werden weiter wachsen, wir sind am expandieren."

wdn