Wenn Max Giesinger den Bauernhof rockt: Dann ist wieder Soundhorn Festival in Niederhofen.

Akrobatik, Jonglierkunst und beeindruckende Lichter: Im Circus Sambesi zeigen Artisten seit 31 Jahren ehrenamtlich ihr Können, um Spenden für Hilfsprojekte in Äthiopien zu sammeln. Nun macht der Circus für zwei Aufführungen am Samstag, 3. September, wieder in Neumarkt Station.