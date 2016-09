Richtheim: Biker kollidiert mit Heuschwader

An der Kreuzung nach Richtheim verunglückte am frühen Abend - vor 1 Stunde

BERG/RICHTHEIM - Am frühen Abend ist ein Motorradfahrer bei Richtheim mit einem Traktor samt Heuschwader zusammengestoßen.

Bilderstrecke zum Thema Motorradfahrer kollidiert mit Traktor-Gespann Am frühen Abend des 1. September ist ein Motorradfahrer bei Richtheim mit einem Traktor samt Heuschwader zusammengestoßen.



Der Motorradfahrer mit Nürnberger Kennzeichen war auf der Staatsstraße St2240 von Berg kommend in Richtung Neumarkt unterwegs. An der Kreuzung von St2240 und Richtheimer Hauptstraße musste er eine Vollbremsung einleiten, weil ein Traktor die Straße in Richtung Richtheim querte. Der Heuschwader des Traktors ragte so weit in die Straße, dass der Motorradfahrer mit diesem kollidierte und stürzte.

Über den gesundheitlichen Zustand des Verunglückten ist bislang wenig bekannt. Eine Sprecherin der Neumarkter Polizei teilte auf Anfrage mit, der Motorrad-Fahrer sei am Unfallort „nicht ansprechbar“ gewesen.

nn