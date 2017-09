Riesige Freude über das Schulmaterial

NEUMARKT - Schon Wochen vor der letzten Reise im Februar und März diesen Jahres von Hélène Dumont aus Deining, Georg Meyer aus Kemnath und Andreas Meyer aus Sengenthal in das westafrikanische Land Senegal war die Freude der momentan 460 Kinder an den Schulen Back-Seck und im fünf Kilometer entfernten Badd im Bereich der Sahelzone riesengroß.

Die Delegation aus dem Landkreis Neumarkt wurde im Senegal mit großer Fraude aufgenommen. Foto: mi



Denn die frohe Botschaft, dass die deutsche Delegation Schulmaterial mitbringen wird, sickerte an den beiden staatlichen Schulen in Back-Seck (160 Kinder 1. und 2. Klasse, davon 58 Vorschulkinder) und in Badd (300 Kinder 1. bis 6. Klasse) schon vorab durch. So machte man sich bei der letzten Reise mit 115 Kilogramm Schulmaterial – fünf volle Koffer mussten sicher verpackt werden – auf in den Senegal.

Genau so groß war die Freude auch bei den Lehrkräften. Auch sie wissen um die Schwierigkeit, ausreichend Schulmaterial zu bekommen. Umso mehr freuten sich auch die beiden Direktoren in Back-Seck und Badd mit ihrem Lehrerkollegium über den Besuch. Denn auch für sie hatten Reisenden passendes Schulmaterial wie ein Französisch-Lexikon dabei. Denn die Kinder ab der 1. Klasse müssen Französisch als Amtssprache lernen.

Mit dieser Erstausstattung wird es künftig auch für die Lehrer einfacher, zu unterrichten und die Kinder zu motivieren, so Hélène Dumont. Überhaupt bekamen die Kinder, die so gerne in die Schule gehen, zum ersten Mal Bleistifte, Malstifte, Radiergummi, Tafelkreiden und Schreibhefte, damit man künftig auch zu Hause lernen kann. Dies, so Hélène Dumont, war bislang nicht möglich. All das kannten und hatten die Kinder bisher nicht. "Das, was bei uns für einen geordneten Schulbetrieb normal ist, könnten sich die Eltern in Back-Seck finanziell nicht leisten". In der Schule in Back-Seck besitzt jedes Kind nur eine kleine, schwarze DIN A 5-Kunststofftafel und ein kleines Stück Kreide, das der Lehrer verteilt. Für die Eltern ist es oft schwierig, die Anmeldegebühr für ein Kind an der Schule zu finanzieren.

Bei einer großen Besprechung mit den Lehrkräften und den Eltern wurde auch angeregt, unbedingt alle Kinder in die Schule zu schicken und den nötigen Freiraum für die Kinder zu schaffen. Die Kinder sind leider sehr in die tägliche Arbeit integriert, wie Holz sammeln für die Feuerstelle, Wasser aus den Dorfbrunnen holen oder auch die kleinen Cebu-Rinder zu hüten. Oftmals werden da große Wegstrecken zu Fuß zurückgelegt, so Dumont.

Zum Beispiel müssen die Kinder ab der 3. Klasse von Back-Seck ins gut fünf Kilometer entfernte Badd jeden Tag zwei Mal, morgens und nachmittags, zu Fuß hin und zurück gehen, mindestens 20 Kilometer kommen hier jeden Tag zusammen, noch dazu bei großer Hitze.

Eine ganz besondere Freude verspürten auch die beiden mitreisenden Brüder Georg und Andreas Meyer. Denn man wusste von den letzten Reisen, wie sich die Kinder, die nach einem Tag schon sehr anhänglich sind, freuen werden. Und keiner wurde nach Ankunft an den beiden Schulen enttäuscht, so die Meyers.

Stolz, so Hélène Dumont, sei man besonders auf die Paten, die die Unterstützer nach der Beendigung des Engagements in Salemata, das sechs Jahre so hervorragend lief, nicht im Stich gelassen haben. "So viel Zuspruch, doch an einer anderen Schule weiter zumachen, hätte ich nicht erwartet", so Dumont.

Derzeit unterstützen 218 Paten mit steigender Tendenz, die ein Kind in der Sahelzone mit 80 Euro im Jahr fördern. Um keines der 460 Kinder zu benachteiligen, haben die Helfer für alle Kinder das Schulmaterial und die Sporttrikots besorgt.

Das Schulgebäude in Back-Seck, das jetzt schon aus allen Nähten platzt, müsste um weitere zwei Klassenzimmer erweitert werden. Ebenso sollen nach Priorität Französisch-, Mathematik- und Geschichtsbücher angeschafft werden, damit die Kinder auch zu Hause das Lesen üben können.

Die Eltern der Kinder sind alle noch Analphabeten, darum sei die Bildung der Kinder so sehr wichtig, hieß es. Das sehen mittlerweile auch die Eltern so.

Wer dieses Engagement künftig mit einer Patenschaft unterstützen will, kann dies gerne tun. Der Lions Club in Kempten-Müßiggengel hat ein Hilfswerkkonto eingerichtet und unterstützt die Aktion bei der Verwaltung. Das Konto: Sparkasse Allgäu, Konto Hilfswerk,IBAN DE68 7335 0000 0005 8229 37, Verwendungszweck: "Patenschaft Schule Back-Seck". Eine Patenschaft kostet 80 Euro im Jahr. Nähere Info dazu gibt es bei Hélène Dumont (Tel. 09184/801254) oder per E-Mail helenedumont@gmx.de, Andreas Meyer (Tel. 09181/6165) oder per E-Mail andy@cswweb.de.

Im Rahmen des 19. Mittersthaler Weinfestes am 16. und 17. September findet wieder eine große Tombola zu Gunsten der Schulen in Back-Seck und Badd mit vielen tollen Sachpreisen statt. Am Samstag, 23. September, findet um 20 Uhr im Pfarrheim in Deining ein Diavortrag zur neuen Schule im Senegal mit Hélène Dumont statt.

