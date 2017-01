Ringen klassisch: Zwei ASV-Talente auf Treppchen

NEUMARKT - Am Wochenende waren die Ringer des ASV Neumarkt zum dritten Mal in Folge Ausrichter der Bezirksmeisterschaften des Ringerbezirkes Mittelfranken – diesmal wieder im klassischen (griechisch-römischen) Stil.

Achim Thumshirn (rot) holte einen von zwei Bronzeplätzen für den Gastgeber ASV Neumarkt. Hier nimmt er den Weißenburger Stengel in die Mangel. © Foto: Günter Distler



Wurden die Meisterschaften für Männer und Jugend in den letzten Jahren immer gemeinsam an einem Wochenende durchgeführt, so will man im Ringerbezirk einen neuen Weg gehen und die Männermeisterschaften erst Mitte des Jahres durchführen, um so den schwindenden Teilnehmerzahlen entgegenzuwirken.

Mit 143 Teilnehmern fanden rund 20 Nachwuchsringer mehr den Weg ins Neumarkter ASV-Sportzentrum als bei den Freistilmeisterschaften eine Woche zuvor in Weißenburg.

Rundum zufrieden

Rundum zufrieden zeigte man sich in der Ringerabteilung um deren Leiter Jürgen Drabant mit dem Ablauf und Durchführung der Veranstaltung, die reibungslos über die Bühne ging.

Auch der Oberölsbacher Nachwuchs war am Start: Ludwig Bayer wirft hier den Nürnberger Timon Hellerich. © Foto: Distler



Von der E- bis zur kombinierten A/B-Jugend gab es für den Neumarkter Ringernachwuchs folgende Ergebnisse:

E-Jugend: 5. Nikita Scheptuchin (bis 29 kg).

C-Jugend: 4. Wadim Hergert (38 kg), 5. Iwan Eberhard (34 kg), 5. Loona Loch (31 kg).

A/B-Jugend: 3. Fabian Thumshirn (69 kg), 3. Philip Hergert (76 kg).

