Rizzi-Führungen stark nachgefragt

Hype um Neumarkter Ausstellung: Rundgänge mit Experten sind der Renner - vor 40 Minuten

NEUMARKT - Der kulturell-touristische Höhepunkt des Jahres – die Rizzi-Ausstellung in den Festsälen der Residenz – wird Tag für Tag von vielen großen und kleinen Besuchern aus Nah und Fern besucht.

Das Team des Neumarkter Amtes für Touristik in der Rizzi-Ausstellung. © Wernig



Die dabei angebotenen Gruppen-Kunstführungen werden nach wie vor ganz stark nachgefragt, und das Amt für Touristik hat alle Hände voll zu tun. Bis dato wurde nun schon 107 Gruppenführungen — für Schulklassen, Firmen und Vereine – mit 2100 Personen gebucht. Aufgrund der erfolgreichen und viel beachteten Rizzi-Ausstellung konnte in der Gesamtstatistik der vermittelten Gästeführungen das bereits tolle Ergebnis aus 2016 jetzt schon nach rund neun Monaten deutlich übertroffen werden. Es wurden bis Ende September 300 Gästeführungen mit über 6000 Personen von den Touristikern vermittelt.

In Bezug auf die Rizzi-Kunstausstellung kommen laut Kunstgalerist Thomas Herrmann rund 70 Prozent der Gäste von auswärts, die eigens deswegen nach Neumarkt fahren. Meistens sind es Erstbesucher, die von der Jurastadt sehr angetan sind und vor Ort die Gastronomiebetriebe besuchen und shoppen gehen. Auch der Rizzi-Partnerbetrieb, das Park Inn by Radisson, konnte sein attraktives Rizzi-Package mit den Original-Kunstwerken in Hotelzimmern schon mehrmals erfolgreich verkaufen. Etliche Rizzi-Fans kamen zum Frühstück und wollten unter dem großen Rizzi-Wandbild sitzen.

Ganz stark nachgefragt sind auch die Sonntagsführungen für Jedermann in Bezug auf die Rizzi-Ausstellungen. Von Beginn an bot das Amt für Touristik an jedem Sonntag um 13.30 Uhr eine öffentliche Kunstführung an. Diese waren so schnell ausgebucht, dass man kurzerhand an nahezu jedem Sonntag diese Führungen im Halbstundentakt wiederholen und anbieten musste. Die insgesamt fünf Kunstführer – Michaela Pachale, Henrik Ruf, Melanie Köhler, Marie Fuchs und Eva-Maria Witt – sind mit großer Begeisterung dabei.

Insgesamt 365 im Vorfeld gebuchte Führungs-Eintrittskarten (ohne die beiden kommenden Sonntage 15. und 22. Oktober) für Sonntags-Kulturinteressierte sprechen eine deutliche Sprache. Natürlich gilt das Angebot des Amtes für Touristik, was die Sonntagsführungen bei Rizzi betrifft, noch an den beiden verbleibenden Sonntagen zu drei Euro pro Person (Kinder bis 12 Jahre frei) zuzüglich Eintritt, aber auch für Interessierte, welche eine eigene Individual-Führung buchen wollen.

Kontakt beim Amt für Touristik unter der Telefonnummer 09181/255-125 oder unter www.rizzi-neumarkt.de oder persönlich in der Tourist-Information in der Rathauspassage.

nn