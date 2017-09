Rizzi in Neumarkt: Weltweit einmalige Ausstellung

NEUMARKT - Der Spruch war von vielen Besuchern der Ausstellungseröffnung zu hören: "Da muss ich nochmal kommen, mir alles in Ruhe anschauen". Ruhe und Zeit braucht es tatsächlich, denn James Rizzi lässt sich nicht so im Vorbeigehen konsumieren, zu vieles steckt im Detail.

"James Rizzi - Das Atellier. New York in Neumarkt" lautet der Titel der Ausstellung, die bis zum 15. Oktober die Kunstliebhaber verzaubern soll. © André De Geare



Und die Fülle von über 500 Werken, die geballte Wucht der Farben kann im ersten Moment fast schon erdrückend wirken. Bis man sich dann die Muße nimmt und sich einlässt auf die filigranen Schnitte in den "Minis", Straßenzug für Straßenzug das Gewimmel in den großformatigen Bildern von New York erkundet.

New York, der Schmelztiegel der Kulturen, das war das Leben von James Rizzi. Das hat er hundertfach künstlerisch festgehalten. Dort, genauer gesagt in SoHo im Stadtteil Manhatten, hat er gelebt und gearbeitet. Viele Stücke aus dem Loft sind jetzt in der Residenz zu sehen. "Das Atelier. New York in Neumarkt" lautet der Titel der Ausstellung, die bis zum 15. Oktober die Kunstliebhaber verzaubern soll.

OB Thomas Thumann hat mit Kulturamtsleiterin Barbara Leicht, Galerist Thomas Herrmann und Bernd Feil von "Art28", der die Ausstellungsstücke kostenlos zur Verfügung gestellt hat, das rote Band durchschnitten und den Weg frei gemacht für den Besuch einer Ausstellung, wie es sie so weltweit noch nicht gegeben hat.

Zuvor waren die Gäste zu einer trotz der nötigen Dankadressen an alle Sponsoren und Unterstützer erfrischend kurzweiligen Eröffnungsveranstaltung in den Reistadel geladen. Kurzweilig nicht nur wegen der Auftritte der Newcomerband "The Mimics", sondern vor allem wegen des Gesprächs von Sabine Neuber mit Bernd Feil, die beide Rizzi gut gekannt haben. Neuber war seine Assistentin, Feil sein Verleger. Und er konnte nach dem überraschenden Tod des Künstlers am zweiten Weihnachtstag 2011 das gesamte Atelier und den künstlerischen Nachlass übernehmen und hat die Werke nun für die Ausstellung nach Neumarkt gebracht, die Thomas Herrmann zum 25-jährigen Bestehen seiner Galerie organisiert hat.

Bilderstrecke zum Thema Rizzis Werke in Neumarkt Der Andrang war gewaltig: Im Neumarkter Reitstadel drängten sich zahllose Gäste zur Eröffnung der Rizzi-Ausstellung, die in den Sälen der Residenz gezeigt wird.



Für die Ausstellung sind ab sofort über das Amt für Touristik an den folgenden Sonn- und Feiertagen Führungen für Einzelgäste buchbar: 10. September, 17. September, 24. September, 1. Oktober, 3. Oktober, 8. Oktober, 15. Oktober.

Treffpunkt dazu ist jeweils um 13.15 Uhr am Eingang zum Festsaal der Residenz. Die Führungen dauern etwa 60 Minuten. Die Kosten pro Person betragen drei Euro; Kinder bis 12 Jahre sind frei; die Preise sind jeweils zuzüglich Eintritt in die Ausstellung zu sehen. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt zehn Personen, maximal können 25 Personen geführt werden. Tickets dazu gibt es online über www.rizzi-neumarkt.de, die dann zur Entlastung des Gästeführers möglichst im Vorfeld in der Tourist-Information in der Rathauspassage abgeholt und bezahlt werden können. Sollte es noch Restplätze für die Führung geben, so kann auch spontan an den jeweiligen Sonntagen teilgenommen werden. Es bleibt aber zu beachten, dass auch in diesem Fall die Teilnehmerzahl auf maximal 25 beschränkt ist, um Sicherheit und Qualität der Führung zu gewährleisten.

Nähere Informationen unter = (0 91 81) 255-125. Geschlossene Gruppen können eigene Führungen buchen.

Geöffnet ist die Ausstellung Dienstag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro, Kinder bis sechs Jahre sind frei. Weitere Infos auf www.rizzi-neumarkt.de

