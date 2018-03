Robotereinsatz: Gasflasche sorgt für Alarm in Postbauer-Heng

Unbekannte wollten offenbar Geldautomaten in Sparkasse sprengen - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Eine herrenlose Gasflasche in der Sparkasse von Postbauer-Heng sorgte für Aufregung. Das Zentrum wurde für mehrere Stunden gesperrt. Ein Spezialkommando aus München rückte an.

Herrenlose Gasflasche im Vorraum einer Bank in Postbauer-Heng: Die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes wurde angefordert und setzte unter anderem einen Roboter ein. Gegen 10 Uhr gaben die Spezialisten Entwarnung. © Polizeipräsidium Oberpfalz



Herrenlose Gasflasche im Vorraum einer Bank in Postbauer-Heng: Die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes wurde angefordert und setzte unter anderem einen Roboter ein. Gegen 10 Uhr gaben die Spezialisten Entwarnung. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz



Um 6.45 Uhr wurde am Mittwochmorgen die Gasflasche in der Sparkasse Postbauer-Heng entdeckt. Die Polizei räumte das Gebäude sowie eine Wohnung im Obergeschoss. Das Rathaus wurde vorübergehend geschlossen, ebenso die umliegenden Geschäfte. Die Anwohner auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden von den Sicherheitskräften in die hinteren Räume geschickt.

Bilderstrecke zum Thema Sprengkommando in der Sparkasse von Postbauer-Heng Das Zentrum von Postbauer-Heng war für mehrere Stunden lahmgelegt. Unbekannte hatten eine Gasflasche im Vorraum der Sparkasse zurückgelassen. Ein Sprengkommando aus München war im Einsatz.



Die Polizisten kamen durch den Hintereingang in die Sparkasse, verschafften sich einen Überblick zur Situation und öffneten die Vordertüren. Die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes setzte einen Roboter ein. Gegen 10 Uhr gaben die Spezialisten Entwarnung.

Die Sperrungen wurden aufgehoben, die Anwohner und Beschäftigten der Bank konnten wieder zurück in die Wohnungen und zurück an die Arbeit. Es entstand keine Schaden am Gebäude oder den Geldautomaten. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte mindestens einen Geldautomat im Vorraum der Bank sprengen wollten.

Die Ermittler bitten um Hinweise. Wer hat in der Bank oder im Umfeld in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch oder in den vergangenen Tagen Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Kripo Regensburg, Telefon 0941/506-2888, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Wolfgang Fellner/sr