Rock`n`Roller gaben Volldampf in Eltersdorf

Paare aus Neumarkt und Berg hatten sichtlich Spaß nach Turnierpause - vor 42 Minuten

NEUMARKT - Zum "Just-4-Fun-Turnier" in Eltersdorf traten auch Tänzer der "Funny Rollers" aus Neumarkt und des Berger Rock’n’Roll-Clubs "Around the Clock" an.

Die drei Paare der „Funny Rollers“ (DJK Neumarkt) belegten beim Just-4-Fun-Turnier in Eltersdorf die Ränge fünf, acht und elf. © Foto: privat



Am Sonntag reisten drei Paare der "Funny Rollers" von der DJK Neumarkt zum "Just-4-Fun-Turnier" nach Eltersdorf. In Startklasse 1 belegten Anna Nutz und Carolina Schreiber einen guten 11. Platz. Marie Klostermann und Thomas Dambitz wurden nach zwei sauber getanzten Runden mit einem hervorragenden 8. Platz belohnt. Darüber freuten sich die beiden sehr: Insgesamt starteten nämlich über 20 Paare in dieser Startklasse.

Die Paare der Funny Rollers in der Startklasse 2 konnten krankheitsbedingt und wegen Terminüberschneidungen nicht starten. Carina Distler und Theresa Distler kamen in Startklasse 3 kamen auf einen tollen fünften Platz. Die beiden haben erst kurz zuvor ein neues Programm zusammengestellt, da die Tänzerinnen normalerweise einen anderen Tanzpartner haben. Sie stellten sich in ihrer Klasse sieben anderen Paaren.

Auch der Berger Rock’n’Roll-Nachwuchs vom Club „Around the Clock“ wusste in Eltersdorf zu überzeugen. © Foto: privat



Ebenso ging es für drei gut vorbereitete Paare des Rock’n’Roll-Clubs "Around the Clock" in der DJK Berg nach Erlangen-Eltersdorf zum Turnier der "Rockabillies".

In Startklasse 1 gingen 18 Paare aufs Parkett, darunter auch zwei hochmotivierte Paare aus Berg. Kathrin Augart und Kerstin Kürzinger erreichten mit ein paar kleinen Fehlern einen guten 16. Platz, Anna Baier und Marie Walter sicherten sich einen hervorragenden 7. Platz.

In Startklasse 2 waren zehn Paare nach Eltersdorf gekommen, und auch aus Berg war hier ein Paar am Start. Lena Moßburger und Eva Frank erreichten bei ihrem ersten Turnier nach dem Aufstieg in die neue Startklasse nach einer guten Vorstellung den achten Platz. Nach einem halben Jahr Turnierpause hatten die Kinder und Jugendlichen sichtlich Spaß, ihre Trainingsarbeit endlich wieder zu zeigen.

Die 15-jährige Turniertänzerin Kristina Schwingenschlögl aus Pilsach, die schon mit sechs Jahren mit dem Leistungssport begann, ist mit ihrem Partner Florian Hauzenberger aus Buch weiter auf Erfolgskurs.

Nachdem das Paar kürzlich beim ersten gemeinsamen Turnier für RRC Bubble Gum Nürnberg Platz zwei belegte, trat es diesmal bei der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg in Plochingen an und gewann mit vier Punkten Vorsprung den Wettbewerb.

Nach einer grandiosen Vorrunde sicherten sich Kristina und Florian den ersten Platz, und in einer sauberen und spritzigen Finalrunde konnten sie sich gegen zwölf weitere Paare durchsetzen.

