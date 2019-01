Rockomotive-Breath unplugged im "Kaiser"

Die fünfköpfige Band spielt am 2. Februar in Neumarkt bei Zimmerlautstärke — Reservierung für gute Plätze empfohlen - vor 1 Stunde

Unplugged und mit mehrstimmigem Gesang wollen die Musiker von Rockomotive-Breath im Gasthaus zum Kaiser ein ganz besonderes Konzert geben. © Foto: Toni Multrus



Unplugged und mit mehrstimmigem Gesang wollen die Musiker von Rockomotive-Breath im Gasthaus zum Kaiser ein ganz besonderes Konzert geben. Foto: Foto: Toni Multrus



Die fünfköpfige Regensburger Band Rockomotive-Breath, bekannt von Auftritten am Neumarkter Altstadtfest, im G 6 oder bei der Nacht der Sinne, startet eine neue Konzertreihe. Eine ihrer vielen Stationen ist auch das Gasthaus zum Kaiser in Neumarkt, Ingolstädterstraße 6, am Samstag, 2. Februar, ab 20 Uhr.

Rockomotive-Breath spielt unplugged, nicht eingestöpselt, das heißt, ihre Musik ist "in Zimmerlautstärke genießbar".

Diese einmalige rockig-soulige Live-Musik wird mit speziellen Instrumenten wie Bass-Ukulele, Mandoline, zwei Akustik-Gitarren, Akkordeon, Blues-Harp, Percussion-Set und mehrstimmigem Gesang präsentiert. Zum Repertoire gehören Klassiker in Englisch, beispielsweise von Eric Clapton, Carlos Santana, Eric Burdon und Joe Cocker.

Mit Hutsammlung

An diesem Abend ist der Eintritt frei, es gibt eine Hutsammlung. Da die begehrtesten Plätze direkt neben dem Musikertisch sind, empfiehlt sich eine Reservierung unter Telefon (0 91 81) 29 97 77.

Wer schon einen Vorgeschmack der Rocko`s haben möchte, kann einen Kurz-Check machen, unter: www.Rockomotive-Breath.de

nn